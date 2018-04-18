TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY APRIL 18, 2018
Apr 18th, 2018 by headlines
*SANDIGANBAYAN CLEARS VICE GOV DIONISIO BALITE, TOGETHER WITH HIS CO-ACCUSED
*NARCO-POLITICS ARE NOW THE PRIORITY TARGET OF PDEA AND THE POLICE TO PREVENT THEM FROM JOINING THE BARANGAY AND SK ELECTIONS
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*MOULI KARONG ADLAWA DINHI SA BOHOL ANG BB. PILIPINAS-UNIVERSE MISS INTERCONTINENTAL 2018 NGA SI KAREN GALLMAN
*WALA PAY NAKALAPAS SA ELECTION GUN BAN, SUMALA SA BPPO
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