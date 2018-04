*CITY GOVERNMENT URGED TO DRAFT FARSIGHTED 5-YEAR TRAFFIC SCHEME TO ADDRESS WORSENING TRAFFIC JAM ALONG ONE-WAY LOOP AROUND THE COMMERCIAL DISTRICT POINT OF THE CPG AVENUE AND GALLARES ST.

*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP TRAVELS WITH PRESIDENT DUTERTE TO CHINA FOR THE BOA FORUM FOR ASIA ANNUAL CONFERENCE 2018

…………………

*ANDAM NA ANG KAPULISAN SA BOHOL SA SEGURIDAD SA PAGPAHIGAYON SA PINILIAY SA BARANGAY UG SK SUNOD BUWAN

*NAGPASIDAAN SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGADTO SA KADAGKUAN SA MGA NAGKADAIYANG DAPIT SA BOHOL NGA IMBESTIGAHON KUNG MOSUPAK SA BARUGANAN SA PROBINSYA NGA BABAGAN ANG PAGSULOD SA BISAN UNSANG MATANG SA COAL-FIRED POWER PLANT

*GIBASUL NI CITY ADMINISTRATOR EDI BORJA ANG JUVENILE JUSTICE LAW SA PAGSIAW SA MGA NAGLATAGAW NGA MGA MENOR DE EDAD

*GIPANGULOHAN NI DOH SECRETARY DOQUE ANG GROUNDBREAKING SA BOHOL YOUTH HOME NGA NAGKANTIDAD OG 90 MILYONES KA PESOS

*GIPASALIG NI HEALTH SEC. FRANCISCO DUQUE III ANG SUPORTA ALANG SA MGA BARANGAY NUTRITION SCHOLARS ISIP PAG-ILA SA ILANG NATAMPO SA PAG-ALAGAD SA KATAWHAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics