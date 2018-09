*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP SUGGESTS SHARED FACILITY CENTER THAT WILL ASSIST THE FARMERS IN THE PRODUCTION OF RICE AS ONE OF THE LONG-TERM MEANS TO ADDRESS SHORTAGE OF SUPPLY

*GOV. EDGAR CHATTO EXPRESSED IN YESTERDAY’S ROUND OF THE BUDGET DELIBERATIONS THAT HE WANTS TO ENSURE PUBLIC FUNDS ARE ALLOCATED TO ADDRESS PROBLEMS SO THAT IT WILL HAVE IMPACT ON THE LIVES OF PEOPLE

*GIPULIHAN NA SA CAPITOL ANG MGA BUGAS NGA NAAPOD-APOD ATUL SA HEAT IT CARAVAN SA LOON HUMAN SA MIKATAP NGA REKLAMO NGA DUNAY MGA BOKBOK ANG MGA BUGAS

*GIANGKON SA MAYOR SA LOON NGA DUNAY BOKBOK ANG PIPILA KA PUTOS SA BUGAS NGA NAAPOD-APOD ATUL SA HEAT IT CARAVAN, APAN DILI NA ANGAY PADAK-ON ANG ISYU KAY DALI RA MAN MASULBAD PINAAGI SA PAGPULI SA BUGAS

*GITOTOKAN ANGGULO SA PAGKALAMBIGIT SA ILLEGAL NGA SUGAL SA IMBESTIGASYON SA PAGPATAY SA BANA SA BISE MAYOR SA CLARIN, SUMALA NI PD GEÑORGA

*GIAWHAG SA CHAIRMAN SA PROVINCIAL TOURISM COUNCIL ANG KADAGKUAN SA PANGLAO NGA SUNDON ANG UWAHING KAMANDUAN KABAHIN SA PAGPAGUBA SA MGA ILLEGAL STRUCTURES SA KABAYBAYONAN

*SUBLING ILUSAD SA KAMPO DAGOHOY ANG TALAKAYAN SA ISYUNG PULIS

*1 PATAY UG 4 ANG NAANGOL HUMAN NAGBANGGA ANG TRICYCLE UG PASAHEROANG JEEP DIDTO SA LUNGSID SA ALBUR

