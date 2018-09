*DTI-7 REGIONAL DIRECTOR RECOMMENDS URGING MAJOR MALLS IN BOHOL TO DISPLAY NFA RICE, LIKE IN METRO MANILA, TO EASE SUPPLY PRESSURE THAT IS THE USUAL CAUSE OF INCREASE IN PRICES OF RICE IN THE MARKET

*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP’S REBUILD BOHOL EMBARKS ON PILOTING WEATHER-SMART AGRICULTURE TO IMPROVE FARM PRODUCTIVITY AFTER INSTALLING WEATHER STATIONS IN THE TOWNS; AND 10 AREAS ARE READY TO ADOPT THE TECHNOLOGY

………………

*NA-ALARMA ANG MGA NANAG-IYA’G RESORT SA PANGLAO SA MANDO NI NILA MONTERO NGA BOLUNTARYONG GUB-ON ANG ILLEGAL NILA NGA MGA ISTRAKTURA

*MITAMBONG GIHAPON SI NILA MONTERO SA FLAG RAISING CEREMONY UG PADAYONG NAGMAGAHI SA PAGBIYA SA PWESTO BISAN OG WA ILHA SA DILG NGA MAYOR SA PANGLAO

*MIMANDO SI PANGLAO MAYOR PEDRO FUERTES NGADTO SA MGA KAWANI SA MUNISIPYO SA PANGLAO NGA DILI TAGDON UG SUNDON ANG MGA MANDO SA LAING MIPUNGKO NGA MAYOR NGA SI NILA MONTERO

*LAING BIKTIIMA SA PAGPAMUSIL-PATAY ANG NIDUGANG SA MGA SUBAYONON SA KAPULISAN KABAHIN SA MGA BIKTIMA SA MGA RIDING IN TANDEM

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics