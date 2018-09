*AGRICULTURE SECRETARY MANNY PIÑOL WILL AGAIN VISIT BOHOL TO GRACE THE NATIONAL RICE TECHNOLOGY FORUM TOMORROW IN TALIBON WHERE 2,000 TO 3,000 FROM ALL OVER THE COUNTRY WILL ATTEND

*GOVERNOR EDGAR CHATTO SHARED NOTES ON WHAT HE OBSERVED ABOUT DEVELOPMENT INITIATIVES IN CHINA TO PANGLAO AND DAUIS EXECUTIVE COUNCIL IN THE EFFORT TO SUSTAIN DEVELOPMENT THROUGH TIME

…………….

*SI PEDRO FUERTES ANG GIILA SA DILG-PROVINCE NGA MAOY ANGAY MOLINGKOD ISIP MAYOR SA PANGLAO TUNGOD KAY PRE-MATURE PA ANG PAGBALIK NI NILA MONTERO SA KATUNGDANAN

*NAMAHAYAG SI NILA MONTERO NGA DILI NIYA TAHURON ANG MANDO SA DILG NGA NAG-ILA KANG PEDRO FUERTES NGA MAOY ANGAY MOLINGKOD ISIP MAYOR SA LUNGSOD SA PANGLAO

*PADAYON PANG GIPANGITA SA KAPULISAN SA ALICIA ANG TULO KA ARMADONG TAWO NGA MIPUSIL SA DUHA KA TAWO NGA MANULIS UNTA OG TINDAHAN SA BARANGAY LA HACIENDA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics