TODAYS TOP NEWS TUESDAY SEPTEMBER 18, 2018
Sep 18th, 2018 by headlines
*AGRICULTURE SECRETARY MANNY PIÑOL WILL AGAIN VISIT BOHOL TO GRACE THE NATIONAL RICE TECHNOLOGY FORUM TOMORROW IN TALIBON WHERE 2,000 TO 3,000 FROM ALL OVER THE COUNTRY WILL ATTEND
*GOVERNOR EDGAR CHATTO SHARED NOTES ON WHAT HE OBSERVED ABOUT DEVELOPMENT INITIATIVES IN CHINA TO PANGLAO AND DAUIS EXECUTIVE COUNCIL IN THE EFFORT TO SUSTAIN DEVELOPMENT THROUGH TIME
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*SI PEDRO FUERTES ANG GIILA SA DILG-PROVINCE NGA MAOY ANGAY MOLINGKOD ISIP MAYOR SA PANGLAO TUNGOD KAY PRE-MATURE PA ANG PAGBALIK NI NILA MONTERO SA KATUNGDANAN
*NAMAHAYAG SI NILA MONTERO NGA DILI NIYA TAHURON ANG MANDO SA DILG NGA NAG-ILA KANG PEDRO FUERTES NGA MAOY ANGAY MOLINGKOD ISIP MAYOR SA LUNGSOD SA PANGLAO
*PADAYON PANG GIPANGITA SA KAPULISAN SA ALICIA ANG TULO KA ARMADONG TAWO NGA MIPUSIL SA DUHA KA TAWO NGA MANULIS UNTA OG TINDAHAN SA BARANGAY LA HACIENDA
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