TODAYS TOP NEWS TUESDAY SEPTEMBER 11, 2018
Sep 11th, 2018 by headlines
*YAP ALLIES IN THIRD DISTRICT TORN BETWEEN BOARD MEMBER ALEXI TUTOR AND RETIRED JUDGE CALOY FERNANDO
*SENIOR CITIZEN PARTYLIST REPRESENTATIVE FRANCISCO DATOL JR. AND QUIRINO REPRESENTATIVE DAKILA CARLO CUA SORRY FOR ENDORSING CHE TORIBIO DELOS REYES AS THEY THOUGHT CHE WAS AN ALLY OF DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP
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*MAINGON NGA DUHA KARON ANG MAYOR SA PANGLAO TUNGOD KAY NIBALIK NAMAN SI MAYOR NILA MONTERO, SAMTANG WA PA SAB MIKANAOG SI BISE-MAYOR PEDRO FUERTES
*GIHULAGWAY SA KAPULISAN NGA MALINAWON ANG PAGBALIK NI MONTERO SA PAGKAMAYOR SA PANGLAO
*GIHULAGWAY NI ACTING PANGLAO MAYOR PEDRO FUERTES NGA ILLEGAL ANG PAGBALIK SA PWESTO NI NILA MONTERO ISIP MAYOR SA PANGLAO
*WA PAY AKSYON ANG LGU-PANGLAO SA MANDO SA DEPARTMENT OF TOURISM NGA GUB-ON ANG MGA STRAKTURA NA NASULOD SA 20-METER SALVAGE ZONE HUMAN SA PAGLABAY SA PITO KA ADLAW NGA LUGWAY SA ULTIMATUM
*GISALIKWAY NI 2ND DISTRICT CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO ANG HUHUNGIHONG NGA MODAGAN SYA PAGKAGOBERNADOR SUNOD TUIG
*GIPANGANDAMAN SA DISASTER RISK REDUCTION COUNCILS SA KALUNGSORAN UG KABARANGAYAN SA BOHOL ANG USA KA KUSOG NGA BAGYO NGA GIBANA-BANANG MOSULOD SA PILIPINAS
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