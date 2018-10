*TAGBILARAN, PANGLAO AND SOME OTHER TOWNS BELIEVED AS TOP HAVENS FOR DRUGS IN BOHOL

*TRAINEE FOR POLICE AUXILIARY IN CARMEN AMBUSHED; NOW IN CRITICIAL CONDITION

…………….

*GIHIMO GAHAPON ANG GROUNDBREAKING SA TUKORON NGA STATE-OF-THE-ART NGA TAMBALANAN SA ISLA SA PANGLAO

*NAGPLANO ANG KAGAMHANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA PASAKAAN ANG MULTA SA MGA ABUSADONG DRAYBER OG TRAYSIKOL ARON MOTAGAM

*BOLUNTARYONG GIGUBA SA SOUTH PALMS RESORT ANG ILANG ISTRAKTURA NGA NASULOD SA 20-METER SALVAGE ZONE

*GIDAKOP SA KAPULISAN SA DAUIS ANG DRIVER SA USA KA DE PASAHERUANG JEEP NGA NAGBIYAHE SA ROTA NGA TAGBILARAN-PANGLAO, HUMAN MATAGAK ANG PASAHERO NIINI NGA NAGKAPYOT SAMTANG NAGDAGAN

*MOPAHIGAYON ANG PHIVOLCS OG SEMINAR BAHIN SA MGA KALAMIDAD NGA MUGNA SA KINAIYAHAN

*NAKASUGOD NA’G LAWIG ANG PINAKA-UNANG FASTCRAFT NGA MAGGIKAN SA LUNGSOD SA CLARIN PAINGON SA CEBU UG PABALIK

