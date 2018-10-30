TODAYS TOP NEWS TUESDAY OCTOBER 30, 2018
Oct 30th, 2018 by headlines
*PROVINCIAL SCHOOL BOARD TACKLES CAMPAIGN AGAINST ILLEGAL DRUGS AND DENGUE
*BOHOLANO HUMAN RIGHTS LAWYER, ARTEMIO CABATOS, WHO DIED FROM A LINGERING ILLNESS, GETS HIGHEST SALUTE FROM PROGRESSIVE GROUPS
*BOARD MEMBER JADE BAUTISTA CALLS FOR RECOGNITION OF THE CONTRIBUTION OF FARMERS TO DEVELOPMENT
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*PORMAL NANG GIPATUMAN SA DILG ANG MEMORANDUM NGA NAGPABALIK KANG NILA MONTERO PAGKA-MAYOR SA PANGLAO
*NASUMADA SA COMELEC NGA DUNAY 1,251 ANG MISANG-AT OG KANDIDATORA SA NAGKADAIYANG POSISYON SA BOHOL
*MIBAHA ANG MGA HINABANG ALANG SA LUMAD NGA TAGA-CARMEN NGA MILANGOY GIKAN SA SYUDAD SA TALISAY SA LALAWIGAN SA SUGBO PADUNG SA BOHOL ARON MAKAPAULI LABI NA SA TING-KALAG-KALAG SANGLIT WALA MAN SYA’Y PAMILETE SA BARKO
*SA IKA-115 NGA KASUMARAN SA LUNGSOD SA BATUAN, NANGHINAUT SI MAYOR DODO JUMAWID NGA MATABANGAN NI SENADORA CYNTHIA VILLAR ANG PAGPALAMBO SA ILANG LUNGSOD, MGA OPISYAL NANGAYOG SUPORTA
*GIAWHAG NI SENADORA CYNTHIA VILLAR ANG KATAWHAN SA BATUAN NGA PAKADAK-AN ANG AGRIKULTURA ATUL SA IYANG PAKIGPULONG ATUL SA KASUMARAN SA LUNGSOD SA BATUAN
*GIBANA-BANANG MIABOT SA TUNGA SA MILYON KA PESOS ANG DANYOS SA PAGKASUNOG SA USA KA PANIMAY SA LUNGSOD SA GUINDULMAN KARONG BAG-O
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