TODAYS TOP NEWS TUESDAY OCTOBER 23, 2018
Oct 23rd, 2018 by headlines
*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP REMAINS THE PREFERRED GOVERNOR OVER RESIGNED CABSEC LEONCIO EVASCO JR. IN YESTERDAY’S PHONE-IN SURVEY OF DYRD INYONG ALAGAD
*BOHOL SLATED TO HOST ANOTHER ASEAN MEETING IN NOVEMBER
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*GIBANTAYAN KARON SA KAPULISAN ANG MGA PRIVATE ARMED GROUPS SA MGA POLTIKO ARON MALIKAYAN ANG KAGUBOT SA PINILIAY SUNOD TUIG
*NAHATOD NA NGADTO SA ULOHANG BUHATAN SA COMELEC ANG MGA COC SA MGA KANDIDATO SA BOHOL
*GIBARUGAN NI PEDRO FUERTES NGA SIYA GIHAPON ANG MAYOR SA PANGLAO UG NAA SIYA NAG-OPISINA SA PAYAG KAGAHAPON TUNGOD GIPASIRAD-AN NI MAYOR NILA MONTERO ANG DUHA KA PULTAHAN SA IYANG BUHATAN
*GI-ANGKON NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA SIYA MAOY NAGPASIRADO SA PULTAHAN PAINGON SA OPISINA NI VICE MAYOR PEDRO FUERTES
*GIBASOL ANG DOCTOR SA LOON DISTRICT HOSPITAL SA USA KA AMAHAN SA 13 ANYOS NGA BATANG LALAKI NGA NAMATAY HUMAN WALA MATABANG TUNGOD SA SAKIT NGA DENGUE
*GISUKMATAN PAG-USAB NI MAYOR LEONILA MONTERO ANG DILG OFFICER SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA SI SOFRONIO ABING NGA IYANG GIINGON NGA DUNAY GIDAPIGAN
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