TODAYS TOP NEWS TUESDAY OCTOBER 2, 2018
Oct 2nd, 2018 by headlines
*TAGBILARAN AND PANGLAO TOP LIST OF AREAS WITH MOST NUMBER OF TRAFFIC-RELATED INCIDENTS
*MORE CONSUMERS PREFER BUYING FISH IN COGON MARKET PREFERRED THAN IN DAO MARKET AS TO POSSIBILITY OF GETTING FRESH FISH
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*MITUMAW ANG UBAN PANG MGA BIKTIMA SA “I-SURE INVESTMENT SCAM”
*ENGR. EUGENE CAHILES, ANG KANHI HEPE SA OPERATIONS DIVISION SA DA-7, MODAGAN PAGKAMAYOR SA LUNGSOD SA LILA, SAMTANG ANG LAST TERMER NGA MAYOR NGA SI RINA SALAZAR MAOY GIDUNGOG NGA MODAGAN PAGKA-BISE MAYOR
*NANGHINAUT ANG BUHATAN SA COMELEC DINHI SA SYUDAD NGA MOTAGAM NA UNTA ANG MGA LANGAYAN NGA MAGPALISTA GUMIKAN SA NASINATI NIADTONG KATAPUSANG ADLAW SA PAGPANGREHISTRO DIIN TAAS ANG LINYA UG DILI NA LUGWAYAN PA ANG DEADLINE
*NAPATAY SA USA KA GINANG ANG IYANG BANA TUNGOD SA KANUNAYNG PAGPANAPAT
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