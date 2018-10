*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP WILL TAKE HIS TURN TOMORROW IN FILING HIS CERTIFICATE OF CANDIDACY FOR GOVERNOR

*PRAYERS OFFERED FOR THOSE WHO LOST LIVES DURING GREAT BOHOL EARTHQUAKE

*KONGRESISTA ARIS AUMENTADO MISANG-AT OG COC ALANG SA IYANG PAGPASUBLI SA SEGUNDO DISTRITO, BOKAL ABAPO MIDUSO USAB PAGBISE GOBERNADOR, 3 PAGKABOKAL SA SEGUNDO DISTRITO

*BOKAL ALEXIE TUTOR MIFILE OG COC PAGKAKONGRESISTA UBOS SA NATIONALISTA PARTY

*KANHI MAYOR CHE TORIBIO DELOS REYES MISANG-AT OG COC PAGKAKONGRESISTA UBOS SA PARTIDO FEDERAL NG PILIPINAS

