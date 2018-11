*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP CLARIFIES THAT THE PROPOSAL FOR A UNITY TICKET NEVER REACHED TO THE POINT OF A FORMAL PROPOSAL

*BEING NOT BORN IN BOHOL IS NOT THE STANDARD IN DETERMINING WHO IS A BOHOLANO WHO HAS THE CAPACITY TO SERVE THE PEOPLE OF BOHOL BUT IT IS INSTILLING THE BOHOLANO VALUES, ACCORDING TO DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP

…………..

*KUWANG PA GIHAPON ANG MGA PAG-UWAN UWAN ARON MAPUNO ANG MGA DAGKONG DAM SA BOHOL, SUMALA SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION

*NAAKSIDENTE NA SAB ANG USA KA BUS SA SOUTHERN STAR NGA MIRESULTA SA PAGKAANGOL SA UNOM KA PASAHERO SA DIHANG MIBANGGA ANG BUS SA USA KA WAITING SHED SA WEST CANAYAON SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ

*KAPIN NA SA 300 KA MGA SAKYANAN ANG NA-IMPOUND SA LTO-TAGBILARAN DIIN ANG UBAN GIPANGAYA NA

*NEGATIBO SA DROGA ANG 129 KA PULIS SA BOHOL NGA GIKALITAN OG DRUG TEST

*GISUBHAN KARONG BAG-O ANG BAG-ONG PDRRMC COMMAND CENTER NGA NAGKANTIDAD OG 23 MILYONES KA PESOS

*GIPAHIGAYON KAGAHAPON ANG EARTHQUAKE DRILL SA LOKAL NGA PANGAGAMHANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN DUNGAN SA GIHIMONG SIMULTANEOUS EARTHQUAKE DRILL SA TIBOOK NASUD

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics