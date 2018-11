TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 13, 2018: *CAPITOL CLARIFIES THAT THE PROBLEM ON SUPPOSED REPLACEMENT HOUSES OF THOSE DAMAGED DURING THE 2013 EARTHQUAKE WHICH REMAIN UNFINISHED EVEN AFTER FIVE YEARS TRACES TO THE COMPLEX ISSUES FACING THE DSWD THAT IS IN CHARGE OF THE PROBLEM AND NOT ATTRIBUTABLE TO THE PROVINCIAL ADMINISTRATION OF GOVERNOR EDGAR CHATTO ................... *HIMOON SA DAUIS ANG ONE TIME, BIG TIME NGA KAMPANYA BATOK SA PAGKUYANAP SA DENGUE *POSIBLE NGA MOSAKA PA SA SUNOD TUIG ANG KASO SA PAGKUYANAP SA DENGUE VIRUS DINHI SA BOHOL UG SA UBAN PANG DAPIT SA NASUD, SUMALA SA MEDICAL OFFICER SA BUHATANG REHIYONAL SA DEPARTMENT OF HEALTH *NA-IMPOUND ANG UPAT KA BUS SA SOUTHERN STAR TUNGOD SA PAGPAMASAHERO BISAN KUWANG ANG DOKUMENTO *GILUSAD NA SA NFA UG DTI DINHI SA BOHOL ANG PAGTAKDA OG SUGGESTED RETAIL PRICE ALANG SA MGA BUGAS NGA GIBALIGYA SA KAMERKADOHAN *GISUGDAN NA ANG BUDGET HEARING SA GITINGUHANG 2.5 BILYONES KA PESOS NGA PONDO SA KAPITOLYO ALANG SA TUIG 2019 *UTINGKAYON NA SAB SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG ISYU SA PAGPANGOLEKTA OG ABANGAN SA MGA PWESTO SA MAY POOK PANTALAN HUMAN SA NAHIBAW-AN NGA NAGPADAYON OG PANINGIL OG ABANGAN ANG USA KA KANHI BARANGAY KAGAWAD SA COGON GIKAN SA NANINDAHAY DUOL SA PANTALAN