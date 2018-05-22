TODAYS TOP NEWS TUESDAY MAY 22, 2018
May 22nd, 2018 by headlines
*OFFICE OF THE GOVERNOR AND SANGGUNIANG PANLALAWIGAN TACKLE EXECUTIVE-LEGISLATIVE AGENDA
*AUTHORITIES URGED TO INVESTIGATE OPERATION OF SWIMMING POOLS AFTER A SEVEN-YEAR-OLD CHILD DROWNED IN ONE OF THE SWIMMING POOLS IN TAGBILARAN CITY
………………
*NAGPAHINUMDOM ANG COMELEC NGADTO SA TANANG MGA MIKANDIDATO SA MILABAY NGA PINILIAY SA BARANGAY UG SK NGA MODUSO NA SA ILANG MGA STATEMENT OF CONTRIBUTION AND EXPENDITURE
*GIPAHIGAYON NA SA DILG ANG PAGBANSAY KON “MANDATORY BASIC TRAINING” SA MGA BAG-ONG NAPILI NGA OPISYAL SA SK
*IPA-IMBESTIGAR SA BUHATANG REHIYONAL SA LTFRB-7 ANG REKLAMO SA MGA PUBLIC UTILITY DRIVERS KALABOT SA PAGPABAYAD KANILA OG 400 KA PESOS ATUL SA BAG-O LANG NGA GIPAHIGAYONG DRIVERS ACADEMY DINHI SA BOHOL
*UNOM KA MGA PATIGAYON SA PANGLAO ANG MISANONG SA MANDO NGA PAGPAGUBA SA ILANG MGA ISTRAKTURA NGA NAKALAPAS SA 20-METER SALVAGE ZONE
*GITATAW NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NGA TANANG KLASE SA SAKYANAN UG DILI LANG MGA MOTORSIKLO ANG GIPARA SA KAPULISAN SA MGA GIPAHIGAYON NGA MGA CHECKPOINT
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics