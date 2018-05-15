TODAYS TOP NEWS TUESDAY MAY 15, 2018
May 15th, 2018 by headlines
*NGCP MAKES GOOD ON ITS ASSURANCE TO SPARE COUNTING OF BALLOTS FROM POWER INTERRUPTION
*SIX INCUMBENT BARANGAY CAPTAINS AND THREE NEW-COMERS IN TAGBILARAN CITY TOPPLE CHALLENGERS IN BARANGAY ELECTION
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*KONPIRMADO NGA GRABE GIHAPON ANG PINALITAY SA BOTO TAG P2,000 MATAG BOTANTE SA POBLACION UNO NING SIYUDAD SAMTANG ADUNAY MGA BARANGAY USAB ANG WA MANGHATAG OG KWARTA
*BISAN ANG 33 KA HOTSPOT NGA MGA BARANGAY NAGMALINAWN ATUL SA PINILIAY KAGAHAPON GAWAS LAMANG SA GINAGMAYNG PAGPANGHASI, SUMALA SA KAPULISAN
*HAPSAY UG MALINAWON ANG PILIAY SA BARANGAY UG SK SA BOHOL, SUMALA KANG PROVINCIAL ELECTION SUPERVISOR ELISEO LABARIA
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