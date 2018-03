*A BIG MALL IS INTERESTED TO OPEN IN TAGBILARAN CITY ONCE THE NEW BOHOL AIRPORT IN PANGLAO WILL ALREADY BE OPERATING, ACCORDING TO CITY ADMINISTRATOR LEONIDES BORJA

*VENUE WILL NO LONGER BE A PROBLEM IN PRISAA AS ESTIMATED BY CITY ADMINISTRATOR LEONIDES BORJA

*GISUGDAN NA KARON ANG PAG-ANDAM SA KAPIN USA KA EKTARYANG LUNA DIIN TUKORON ANG PINAKA-UNANG IT-BPM CENTER SA LALAWIGAN SA BOHOL

*GALARAW ANG SYUDAD SA TAGBILARAN NGA MAGTUKOD OG USA MODERNONG SPORTS FACILITIES ARON MASULBAD ANG KAKUWANGON SA PASILIDAD SA HIGAYON NGA MO-HOST ANG LALAWIGAN SA BOHOL UG DAGKONG SPORTS EVENT UG UBAN PANG MGA KALIHUKAN

*GISUGAT SA GATUSAN KA MGA DEBOTO ANG IMAHE SA BIRHEN SA SIMALA SA PANTALAN SA TAGBILARAN KAGAHAPON

