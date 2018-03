*US PRESIDENT DONALD TRUMP AND PHILIPPINE PRESIDENT RODRIGO DUTERTE HAVE CHEMISTRY, ACCORDING TO US AMBASSADOR TO THE PHILIPPINES SUNG KIM IN HIS TWO-DAY VISIT TO BOHOL

*SEA CAMP BRINGS TO BOHOL, 30 YOUTH LEADERS FROM ASEAN COUNTRIES FOR IMMERSION WITH LOCAL CONSERVATION PRACTITIONERS

*NANGANDAM ANG BOHOL SA PAGDAGSA SA MGA TURISTA KUNG MASIRHAN NA ANG BORACAY

*IMBESTIGARON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG TAG-IYA SA NITAS NIPA HUT SA ISLA SA PAMILACAN NGA GIKATAHONG NANGBASTOS OG USA SA MGA GUESTS NGA BRITISH NATIONAL

*GIPAMAHAYAG SA MUNICIPAL ADMINISTRATOR SA PANGLAO NGA SI WENG LAGURA NGA NAKAHATAG LAMANG OG KALIBOG SA KATAWHAN SA PANGLAO ANG PAGPAKATAP SA SOCIAL MEDIA NGA MAKABALIK NA SI NILA MONTERO PAGKA-MAYOR SA HUMAN MAKAKUHA OG TEMPORARY RESTRAINING ORDER BATOK SA PAGTAKTAK KANIYA SA PWESTO

*GIBANA-BANANG MIKABAT SA 160 KA LIBO KA PESOS ANG DANYOS GIKAN SA SUNOG KARONG BAG-O SA MAY ESPUELAS EXTENSION SA BARANGAY POBLACION 3

