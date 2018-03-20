TODAYS TOP NEWS TUESDAY MARCH 20, 2018
Mar 20th, 2018 by headlines
*PENRO SALEM QUIWAG SAYS SALVAGE ZONE VIOLATORS IN PANGLAO READY TO DISMANTLE STRUCTURES
*IMPROVEMENT OF BRIDGES AND ROAD IN THE WORKS FOR BOHOL TO PREPARE FOR INCREASED INFLUX OF TOURISTS ONCE NEW BOHOL AIRPORT OPERATES
……………
*NAPALGANG PATAY DIDTO SA KADAGATAN SA CANDIJAY ANG USA KA MANANAGAT NGA USA NA KA SEMANANG GIPANGITA
*NAKADAYEG SI DENR SECRETARY CIMATU SA MGA BOL-ANON SA PAGPANALIPOD SA KALIKOPAN UG PAGMINTINAR SA PAGKAGAWASNON SA INSURHENSIYA
*SUSIHON NI DENR SECRETARY ROY CIMATU KARONG ADLAWA ANG MGA ESTABLISAMENTO UG RESORT SA PANGLAO, ILABI NA SA ALONA AREA
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics