TODAYS TOP NEWS TUESDAY MARCH 13, 2018
Mar 13th, 2018 by headlines
*KILLING OF EX-COP FORMERLY ASSIGNED AT THE BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE LINKED TO DRUGS
*ROTARACT CLUB OF TAGBILARAN JOINS WORLD ROTARACT WEEK BY CALLING FOR A STOP ON THE USE OF PLASTIC STRAW TO SAVE MARINE LIFE
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*SA IYANG BAHIN, GIPAMAHAYAG NI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. NGA DAKO ANG POSIBILIDAD NGA MADAYON ANG PINILIAY SA BARANGAY UG SK KARONG MAYO TUNGOD KAY DILI MAAPAS ANG PAGHIPNO SA PLEBISITO SA CONSTITUTIONAL COMMISSION NGA MAGREPASO SA BATAKANG BALAOD ALANG SA PEDERALISMO
*MOHATAG ANG LALAWIGAN SA BOHOL OG HINABANG KANTIDAD SA USA KA MILYON KA PESOS NGADTO SA LALAWIGAN SA ALBAY ALANG SA MGA BIKTIMA SA PAGBUTO SA BULKANG MAYON
*GISIKOP SA KAPULISAN ANG USA KA ORGANIZER SA GRUPO NGA GITAWAG OG PEOPLE’S CONGRESS NGA MIHIMO OG DAKONG TIGUM SA BARANGAY SAN PASCUAL SA LUNGSOD SA UBAY NGA WAY PAGTUGOT GIKAN SA BUHATAN SA MAYOR
*NAKALUSOT SA HOUSE COMMITTEE ON SUFFRAGE AND ELECTORAL REFORMS ANG BALAODNON NGA I-OKTABA PAG-USAB ANG BARANGAY UG SK ELECTION, SUMALA NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO
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