*P600,000 POSTED AS BOUNTY FOR THE CAPTURE OF THE GUNS-FOR-HIRE WHO MURDERED BUENAVISTA MAYOR SAMPOL TIROL

*LOBOC RIVER CLOSELY MONITORED AS RAINS FLOOD SOME AREAS IN BOHOL

……………

*GIILA SA KAPULISAN NGA USA KA DRUG PERSONALITY ANG USA SA DUHA KA LALAKI NGA GIPUSIL-PATAY DIDTO SA LUNGSOD SA INABANGA

*GITANGTANG NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE ANG BOL-ANON NGA INTERIM CHIEF SA PHILHEALTH NGA SI DR. CELESTINA JUDE DELA SERNA TUNGOD SA GIKATAHONG NANGHINOBRA NGA GASTO SA MGA PANAW UG ALLOWANCE

*NANAWAGAN SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGADTO SA MGA BAG-ONG NAPILING OPISYAL SA SK NGA TUTOKAN ANG PROBLEMA SA KOMUNIDAD UG DILI LANG ANG MGA KALINGAWAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics