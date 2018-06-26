TODAYS TOP NEWS TUESDAY JUNE 26, 2018
Jun 26th, 2018 by headlines
*LTO-7 REGIONAL DIRECTOR EARNS BRUNT FOR FLIPFLOPPING IN PREFERRED SITE FOR OFF-SITE PRINTING OFFICE IN TAGBILARAN
*INVESTIGATORS LOOK INTO PERSONAL GRUDGE AS THE POSSIBLE MOTIVE IN THE MURDER OF A JAILGUARD OF TALIBON DISTRICT JAIL
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*GIPASALIG SA KAPULISAN SA BOHOL NGA WALAY HULGA SA SEGURIDAD SA PAGBISITA NI PRESIDENTE DUTERTE KARONG SEMANAHA
*NAGBUTANG ANG KAPITOLYO OG UNOM KA KAWANI SA LTO-TAGBILARAN ARON MOTABANG NGA MAGAAN-GAAN ANG PAG-ATIMAN SA MGA TRANSAKSYON SA LTO
*NAGPADAYON PA ANG SOUTHERN STAR BUS COMPANY SA PAGPROSESO SA ILANG PAPELES ARON MAKABALIK OG BYAHE SA PANGLAO
*GIPASAKAAN OG REKLAMONG OBSTRUCTION OF JUSTICE ANG DUHA KA IGSOON SA GINANG NGA GILUNGGUAN SA LIOG, KAUBAN ANG BANA, SA LUNGSOD SA CLARIN; KINI TUNGOD KAY MISUD SA PANIMAY SA MGA BIKTIMA ANG MGA IGSOON SA GINANG UG NANGUHA OG MGA PAPELES NGA WAY PANANGHID SA KAPULISAN SAMTANG PADAYON PA ANG IMBESTIGASYON
*PAKADAK-AN SA BAG-ONG SK PRESIDENT SA BOHOL ANG PANGINABUHIAN PARA SA MGA OUT-OF SCHOOL YOUTH
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