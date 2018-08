*BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS INTENDS TO SUPPLY BOHOL WITH WORLD-CLASS CURRENCY AND COINS TO FIT ITS STATUS AS AN INTERNATIONAL DESTINATION

*DTI-7 REGIONAL DIRECTOR ASTER CABERTE HIGHLIGHTS THE NEW EASE OF DOING BUSINESS LAW AS A TOOL TO ADDRESS CORRUPTION THAT IS THE PRIORITY OF THE DUTERTE ADMINISTRATION

………………

*TUKORON SUD SA DUHA KA TUIG ANG BAG-ONG BSP-BOHOL GROUNDBREAKING KAGAHAPON

*GIKONDENA SA MGA KAWANI SA CARMEN DISTRICT JAIL ANG PAGPATAY SA ILANG ASSISTANT JAIL WARDEN

*GIPAMAHAYAG NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NGA ANAA SA NATIONAL DRUG WATCHLIST ANG GIPATAY NGA ASSISTANT JAIL WARDEN SA CARMEN DISTRICT JAIL

*GIPASABOT SA DENR NGA UNAHON ANG PAGPANGGUBA SA MGA STRAKTURA NGA NASUD SA 20-METER SALVAGE ZONE AYHA HIMOON ANG MGA LAKANG SA PAGPAHIULI SA KABAYBAYONAN SA ALONA

*NASUBLIAN PAGKA-ABC PRESIDENT SI BOKAL ROMULO CEPEDOZA UG ANG TANANG NIYANG KANDIDATO UBOS SA IYANG SLATE MIDAOG USAB

*NAALARMA ANG KAPULISAN SA SUNOD-SUNOD NGA PAGPAMAREGLA SA MGA NAGSAKAY OG MOTORSIKLO SA LUNGSOD SA ALICIA UG CANDIJAY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics