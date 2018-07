*DUMPIT’S LIVE-IN PARTNER WAS HIS LINK TO THE DRUG TRADE, ACCORDING TO NBI

*NEIGHBORS IN BARANGAY SAN ISIDRO, TAGBILARAN EXPRESSED RELIEF IN THE KILLING OF SPO1 ADONIS DUMPIT

*321 NA KA BARANGAY SA BOHOL ANG GIDEKLARA NGA DRUG FREE SA PDEA

*MIABOT SA 19 KA BALA GIKAN SA TAG-AS NGA KALIBRE SA ARMAS ANG MIIGO SA NAGKADAIYANG BAHIN SA LAWAS NI SPO1 ADONIS DUMPIT ATUL SA ENGKWENTRO TALI SA BAHAN SA NBI UG REGIONAL INTELLIGENCE DIVISION

*NAKAHUKOM NA ANG LTO NGA ANHA SA ALTURAS MALL IPAHALUNA ANG ILANG TEMPORARY OFFSITE PRINTING OFFICE NGA GIBANA-BANANG MOBUKAS SUNOD SEMANA

*GIIMBESTIGAHAN NA SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE ANG PAGPUGA SA TULO KA BINILANGGO SA CITY LOCK UP JAIL DIIN NADAKPAN NAG BALIK ANG DUHA; SAMTANG POSIBLENG MATANGTANG ANG JAIL GUARD NGA KARON GIBALHIN NA

