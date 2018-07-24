TODAYS TOP NEWS TUESDAY JULY 24, 2018
Jul 24th, 2018 by headlines
*EVASCO’S REFUSAL TO ACCEPT THE TOBAW AWARD DRAWS MIXED REACTION
*PRESIDENT OF PANGLAO ASSOCIATION OF DIVE OPERATORS CALLS FOR ACTION AGAINST AN ILLEGALLY OPERATING DIVE SHOP WHOM HE BLAMED FOR THE DEATH OF A CHINESE DIVER AT ALONA WRECK DIVE SPOT
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*ANDAM NA ANG LIGA NG MGA BARANGAY SA PROBINSIYA ALANG SA PAGPILI SA ILANG PROVINCIAL FEDERATION PRESIDENT DIIN MAGTIGI ANG INCUMBENT NGA SI MOLEX CEPEDOZA UG MADELON RENGEL
*NADAWAT SA BOHOL ANG 11 KA BAG-ONG MGA PATROL CARS GIKAN SA BUHATAN SA PHILIPPINE NATIONAL POLICE SA KAULOHAN
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