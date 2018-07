*ENGR. EDGARDO MANGALILI OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CLARIFIES THAT THE AUGUST 16 DEADLINE FOR THE NEW AIRPORT IS ONLY FOR ITS SUBSTANTIAL COMPLETION BUT NOT FOR THE START OF ACTUAL COMMERCIAL OPERATION

*SUPPORTERS OF THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP HIGHLIGHT PROJECTS, PERFORMANCE AND GOOD TRACK RECORD IN GOVERNMENT SERVICE FOR THEIR PREFERRING HIM TO BE THE NEXT GOVERNOR

*GIKLARO SA DILG NGA 77 UG DILI 64 ANG GI-DISQUALIFY NGA MGA OPISYAL SA SK DINHI SA BOHOL

*SUGDAN NA KARONG AGOSTO ANG PAGPANGGUBA SA MGA ILLEGAL NGA MGA STRAKTURA NGA NASULOD SA 20-METER SALVAGE ZONE SA KABAYBAYONAN SA PANGLAO

*PATAY SA AKSIDENTE SA KADALANAN ANG USA KA BARANGAY KAGAWAD SA CATIGBIAN HUMAN NAGKABANGGA ANG IYANG GIMANEHO NGA MOTORSIKLO SA LAING MOTORSIKLO SAMTANG NAGBYAHE SA CORTES

*GIKATAKDANG MANG-APOD APOD OG 55 KA MGA FIBER GLAS NGA DE MAKINANG BANGKA ANG BFAR NGADTO SA MGA MANANAGAT SA LOON UGMA

*NAPILI ANG KAPITAN SA BARANGAY SAN ISIDRO ISIP BAG-ONG PRESIDENTE SA LIGA NG MGA BARANGAY SA TAGBILARAN

*NAKITA NGA HAPSAY NA ANG DAGAN SA LTO-TAGBILARAN SUKAD GIBUKSAN ANG TEMPORARY OFFSITE PRINTING OFFICE SA LTO NGA NAHAMUTANG SA ALTURAS MALL, SUMALA SA HEPE SA LTO-TAGBILARAN

