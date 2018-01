*PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO CLARIFIES THAT THE MUNICIPAL GOVERNMENT IS ATTENDING TO THE PREVENTION OF CONTAMINATION OF THE SEAWATERS OF PANGLAO WHERE THE ACTIONS TAKEN INCLUDE THE REGULATION AND MONITORING OF SEPTIC TANKS AND WASTEWATER TREATMENT FACILITY OF RESORTS

*SECOND DISTRICT CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO CLARIFIED THAT THERE WAS NO POLITICS IN HIS DISTRIBUTION OF CHRISTMAS GIFTS TO AREAS OUTSIDE HIS DISTRICT

…………….

*GIPAMAHAYAG NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA PAMULITIKA UG PAGPANGDAUT SA IMAHE SA TURISMO SA ILANG LUNGSOD ANG PAGPAKATAP SA TAHO NGA PELIGRO NA SA COLIFORM ANG KADAGATAN SA PANGLAO

*GIAWHAG SA TIGDUMALA SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY DINHI SA BOHOL ANG MGA OPISYAL SA BARANGAY NGA IPAPUTOL DAYON ANG PUNOAN SA NAGHATAG NA OG PELIGRO SA KATAWHAN ILABI NA SA PANAHON NGA MAGHANGIN-HANGIN UG MAGBAGYO

*GIPAMAHAYAG SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE NGA ANG UBANG MGA BARANGAY WA NANUMBALING SA KAMPANYA SA PAGPANAPOT OG MGA DRUG-FREE HOME STICKERS SA KABALAYAN NGA USA SA PAMAAGI

*NAPALGANG PATAY ANG USA KA GINANG SA BARANGAY TIPTIP SA SYUDAD SA TAGBILRAN UG GITUHOANG NAGHIKOG GUMIKAN SA DEPRESYON

*NAGSUGOD NA ANG WEAK LA NIÑA DIIN GIBANTAYAN ANG MGA PAGBAHA UG PAGDAHILI SA YUTA TUNGOD SA SUNOD-SUNOD NGA PAG-ULAN

*NAPASAKA NA ANG KASO BATOK SA USA KA LALAKI NGA GIDUDAHANG DUNAY SULIRAN SA PANGISIP KINSA GITUMBOK NGA MAOY MITIGBAS-PATAY SA IYANG KAUGALINGONG UYOAN DIDTO SA LUNGSOD SA UBAY KARONG BAG-O

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics