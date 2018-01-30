TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 30, 2018
Jan 30th, 2018 by headlines
*PANGLAO COORDINATING COUNCIL TO TACKLE COLIFORM LEVEL IN PANGLAO SEAWATERS
*RICHLI CORPORATION STUDYING FIRST NINE KILOMETERS IN DAUIS TO BE SERVED FOR ITS FIRST PHASE OF DISTRIBUTION OF POTABLE WATER TO PANGLAO
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*NADASIG SI 1ST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS SA UWAHING KALAMBUAN KALABOT SA 2019 NGA PINILIAY DIIN NIPADAYAG OG PAGSALIG SI THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP SA IYANG KATAKUS
*NANGHINAUT SI LTO CHIEF ASSISTANT SECRETARY EDGAR GALVANTE NGA MASULBAD ANG ISYU KALABOT SA PAGWAGTANG SA MANDATORY DRUG TESTING SA TANANG MO-LUKAT UG LISENSYA DINHI SA CENTRAL VISAYAS
*GITAHO SA BUHATAN SA AGRIKULTURA SA PROBINSIYA NGA NIKUNHOD ANG PRESYO SA ISDA DINHI SA BOHOL TUNGOD SA PANAHON UG PAGDAGHAN OG BALIK SA SUPLAY
*MIREKLAMO ANG PIPILA KA GINIKANAN SA MGA TINUN-AN SA LUNGSOD SA PANGLAO SA KALIT NGA PAG-USBAW SA PLETEHAN SA MGA MULTICAB MAGHATOD-KUHA SA MGA TINUN-AN
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