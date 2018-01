*GASOLINE PRICES IN TAGBILARAN HURT MOTORISTS, ESPECIALLY WITH RECENT BIG-TIME INCREASE PER LITER AND ANOTHER ROUND TODAY

*ASIAN NATIONALS STILL TOP IN TOURIST INFLUX TO BOHOL

*NAKUHA SA PANGLAO ANG IKA-LIMANG GANTI SA SINULOG FESTIVAL SA SUGBO

*GIPAHIGAYON ANG GROUNDBREAKING SA DAKONG PROYEKTO SA PANUBIG SA RICHLI CORPORATION NGA NAGKANTIDAD OG 1.5 BILYONES PESOS NGA GITAMBONGAN NI TOURISM SECRETARY CORAZON WANDA TEO UG OFFICE OF THE PRESIDENTIAL ASSISTANT FOR THE VISAYAS SECRETARY MICHAEL DIÑO

*UYON SI PANGLAO ACTING MAYOR PEDRO FUERTES NGA TUKORAN OG PANTALAN ALANG SA MGA FASTCRAFT ANG ILANG LUNGSOD, SUBAY SA NAGKADUOL NGA KAHUMANAN SA NEW BOHOL AIRPORT

*NAGPABILIN NGA NAG-UNANG SUROYANAN SA MGA TURISTA ANG BOHOL, SUMALA NI DOT SECRETARY WANDA TEO

*GIMANDO NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GENORGA NGA PASPASAN ANG PAGSULBAD SA KASO SA PAGPUSIL-PATAY SA USA KA RETIRED US ARMY DIDTO SA LUNGSOD SA BACLAYON NIADTONG DOMINGO

