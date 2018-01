*ALL BOAT TRIPS FROM BOHOL CANCELLED STARTING 8 O’CLOCK LAST NIGHT WHEN PAGASA HOISTED SIGNAL NO. 1 OVER BOHOL

*BOHOL MAY REMAIN UNDER SIGNAL NO. 1 UNTIL LATE THIS AFTERNOON AS TROPICAL DEPRESSION AGATON MAKES LANDFALL ON DINAGAT ISLAND AND SIARGAO ISLAND

*RESIDENTS OF BARANGAY VILLADOLID WHICH IS ALONG LOBOC RIVER EVACUATE TO BARANGAY CALUNASAN AND CAMAYAAN HIGH SCHOOL AS RIVER WATER LEVEL RISING TO CRITICAL LEVEL DUE TO CONTINUOUS RAIN BROUGHT ABOUT BY TROPICAL DEPRESSION AGATON

*ALERTO GIHAPON ANG MGA TAMBALANAN BISAN PA MAN NGA WAY BISAN USA NGA NAIGO OG PABOTO SA PAGSUGAT SA BAG-ONG TUIG

*GIBANTAYAN NA KARON SA LUNGSOD SA SEVILLA ANG MGA BAHAONON NGA MGA DAPIT, INGON MAN ANG MGA DAPIT NGA DALING MODAHILI ANG YUTA, GUMIKAN SA PADAYONG PAGBUNOK SA UWAN TUNGOD SA BAGYONG AGATON

