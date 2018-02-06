TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 6, 2018
Feb 6th, 2018 by headlines
*98.5 PERCENT OF THE 1,109 BARANGAYS IN BOHOL STILL STRUGGLING FOR DRUG-CLEARANCE
*SO FAR, ONLY 52,058 OF 300,085 HOUSEHOLDS IN ENTIRE BOHOL HAD BEEN POSTED WITH DRUG-FREE STICKERS AS OF THE LAST POSTING ON JANUARY 24
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*MIREKLAMO ANG MGA DANCE CHOREOGRAPHER SA SINULOG SA SUGBO KAY HANGTUD KARON WALA PA GIHAPON SILA BAYRI SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA PANGLAO
*20 KA MGA ELECTRONIC TRICYCLE ANG GIKATAKDANG PADAGANON SA LUNGSOD SA PANGLAO ARON MAOY MAGHATOD-KUHA SA MGA TINUN-AN ARON MASULBAD ANG SULIRAN SA LISUD NGA KASAKYAN SA MGA TINUN-AN
*GAHUWAT PA ANG FEDERALISM CARAVAN TEAM SA FINAL VERSION SA FEDERALISMO NGA BUOT MUGNAON ALANG SA PAG-ILIS SA SISTEMA SA PANGGOBYERNO SA PILIPINAS AYHA MASUGDAN ANG PAGTUDLO UG PASABOT NGADTO SA KATAWHAN, SUMALA NI ACTING PROVINCIAL ADMINISTRATOR BOLOY BOISER
*NANANOM OG USA KA LIBO KA PUNOAN SA LUBI ANG MGA BIKTIMA SA LINOG DIDTO SA INABANGA
*SUGDAN NA SA UNANG BAHIN NING TUIGA ANG PAGTUKOD SA BAG-ONG DISTRICT HOSPITAL DIDTO SA LUNGSOD SA LOON
*GIPANGANDAMAN SA LUNGSOD SA ANTEQUERA ANG PAGDASA SA DAGHAN PANG MGA TURISTA INIG ABLI NA UNYA SA NEW BOHOL AIRPORT
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