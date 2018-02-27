TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 28, 2018
Feb 27th, 2018 by headlines
*NFA RESUMES DISTRIBUTION OF NFA RICE TO THE PUBLIC THROUGH ITS ACCREDITED RETAILERS
*WAR ON DRUGS IS ACTUALLY A WAR AGAINST THE JUSTICE SYSTEM, ACCORDING TO HUMAN RIGHTS LAWYER JOSE MANUEL DIOKNO, FOUNDING DEAN OF DE LA SALLE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW AND CHAIRMAN OF FREE LEGAL ASSISTANCE GROUP (FLAG)
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*TUKION SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG MAKAPALISANG NGA 4,702 NGA KASO SA SAKIT NGA TB NGA WALA PA MATALA
*MITAHAN SA BARANGAY KAPITAN SA LOBOC ANG USA KA SUSPEK SA PAGPATAY DIDTO SA BILAR
*MANGULO ANG APOSTOLIC NUNCIO SA VATICAN NGA SI ARSOBISPO GABRIELE CACCIA SA PAGTUGYAN SA BAG-ONG NAAYO NGA KARAANG SIMBAHAN SA BACLAYON KARONG BUNTAG
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