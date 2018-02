*NEDA DIRECTOR-GENERAL EXPECTS LGU-PANGLAO TO BE READY WITH THE LIST OF VIOLATORS WHEN HE COMES WITH ERNESTO PERNIA DENR SEC. ROY CIMATU TO INSPECT THE TOWN

*PANGLAO ACTING MAYOR PEDRO FUERTES EXPLAINS THAT THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF PANGLAO HAS ACTUALLY ACTED ON THE CONCERN ON COLIFORM CONTAMINATION IN THE SEAWATERS OF PANGLAO

*GIPAMAHAYAG SA BUHATANG REHIYONAL SA DEPARTMENT OF TOURISM NGA DAKO’G EPEKTO SA INDUSTRIYA SA TURISMO SA BOHOL ANG ISYU NGA GI -ATUBANG KARON SA BORACAY KALABOT SA BASURA UG UBAN PANG NAKAAPEKTO SA PAGKAHUGAW SA KADAGATAN UG SA PALIBOT NIINI.

*POSIBLENG SA BUWAN SA MAYO, MOBALIK NA OG BYAHE ANG 2GO TRAVEL GIKAN SA BOHOL PAINGON SA MANILA UG PABALIK

*GIPAMAHAYAG SA BUHATANG REHIYONAL SA PDEA-7 NGA WALA PA GIHAPOY BARANGAY NGA GIDEKLARANG DRUG FREE SA ILANG REGIONAL OVERSIGHT COMMITTEE

*NAGPADAYON GIHAPON ANG PDEA SA PANAWAGAN NIADTONG BUOT MAMAHIMONG KABAHIN SA ILANG BAHAN ARON MAKATABANG SA KAMPANYA BATOK SA ILEGAL NGA DROGA

*SUSAMA KAHUGOT SA SEGURIDAD SA ASEAN SUMMIT ANG SEGURIDAD NGA IPATUMAN ATUL SA CVRAA UG PRISAA DINHI

*BUKSAN KARONG ADLAWA ANG 3 KA ADLAW NGA IKA-18 NGA UBI FESTIVAL SA BOHOL DIIN 23 KA LUNGSOD ANG MOSALMOT

