*DESPITE POLITICAL DIFFERENCES GOV. EDGAR CHATTO AND VICE-GOVERNOR DIONISIO BALITE PROVE HARMONIOUS RELATIONSHIP DURING THE YEAREND ASSESSMENT OF THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN

*GOV. EDGAR CHATTO APPEALS FOR COOPERATION FROM THE PEOPLE IN FACING THE CHALLENGES THAT GO WITH DEVELOPMENT WHERE HE EMPHASIZES THAT THE CAMPAIGN AGAINST THE SPREAD OF HIV/AIDS IS EQUALLY IMPORTANT AS THE CAMPAIGN AGAINST ILLEGAL DRUGS

……………

*GIPAMATUD-AN NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA MAHIMO GIHAPONG KALIGUAN ANG KADAGATAN SA PANGLAO, APIL NA ANG ALONA BEACH,SUKWAHI SA GIPAMAHAYAG SA KAHILIM SA DEPARTMENT OF TOURISM

*PADAYON GIHAPONG NANGALIGO ANG MGA TURISTA SA BAYBAYON SA ALONA TALIWA BISAN SA MANDO NI TOURISM SECRETARY BERNA PUYAT NGA GIDILI ANG PAGKALIGO SA LUGAR TUNGOD SA TAAS NGA COLIFORM LEVEL

*GIKLARO NI 1ST DISTRICT ENGINEER FRANCIS ANTONIO FLORES NGA WALA SILA MAGKULANG SA PAGHATAG OG PAHIMANGNO SA TAGBUANE BRIDGE SA ALBUR BUSA DILI SILA ANG ANGAY NGA BASOLON KONDILI ANG MGA DRAYBER MISMO

*GIABONGAN NA ANG PIKAS NGA BAHIN SA TAGBUANE BRIDGE SA LUNGSOD SA ALBUR HUMAN SA UWAHING AKSIDENTE DIIN NAMATAY ANG 18 ANYOS NGA NALIGSAN SA NAHAGBONG NGA MULTICAB

*MIHANGYO ANG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD SA TAGBILARAN NGA GAHINAN OG PASSENGER AIR BOARDING BRIDGE ANG MGA PASAHERO NGA MO-AGI SA NAIA TERMINAL 2 PARTIKULAR NA ANG MGA PASAHERO GIKAN SA BOHOL

