TODAYS TOP NEWS TUESDAY DECEMBER 18, 2018
Dec 18th, 2018 by headlines
*COP IN VIOLENT ANTI-DRUG OPERATION WHICH RESULTED TO A SHOOTING AND HACKING INCIDENT IN SAGBAYAN GETS COMMENDATION
*SIKATUNA OPENS NEW ATTRACTION IN BOHOL, FEATURING FAMED WORLD WONDERS
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*HANGTOD PA SA BAG-ONG TUIG ANG PAGPATUMAN SA HUGOT NGA SEGURIDAD DINHI SA BOHOL
*DILI MA-RENEW ANG MGA PRANGKISA SA MGA DE PASAHEROAN NGA MGA TRAYSKOL SA TAGBILARAN KON DILI MOTAMBONG ANG DRIVER UG OPERATOR NIINI SA SINEMANA NGA SEMINAR
*DAGHAN GIHAPONG MGA MENOR DE EDAD ANG NASAKPAN NGA KAWAT-KAWAT NGA NAGMANEHO OG MGA SAKYANAN BISAN WAY LISENSYA
*GISUBHAN ANG BAG-ONG GIAYO NGA MULTI PURPOSE BUILDING SA KAMPO DAGOHOY
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