TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 7, 2018
Aug 7th, 2018 by headlines
*BOMB THREAT STIRS UBAY TOWN WHEN KIDS FOUND SUSPECTED BOMB-MAKING MATERIALS NEAR A BUSINESS ESTABLISHMENT IN POBLACION AREA OF THE TOWN
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*NAALARMA ANG SIMBAHANG KATOLIKO SA SAGUNSONG KASO SA HIKOG DIIN TULO KA KASO ANG NATALA SUD LAMANG SA TULO KA ADLAW
*GITAKDANG MOBIYAHE ANG CERES BUS SA TAGBILARAN-PANGLAO NGA OTA SUGOD UGMA
*MOKABAT SA HALOS USA KA MILYON KA PESOS ANG GIBANABANANG DANYOS SA SUNOG DIDTO SA PANGLAO NIADTONG DOMINGO
*IKADUHANG PANAGAT FESTIVAL SA DAUIS ANDAM NA, OPAV MICHAEL DINO MAOY BISITA
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