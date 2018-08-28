TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 28, 2018
Aug 28th, 2018 by headlines
*DEPARTMENT OF TRANSPORTATION READIES INAUGURATION OF NEW BOHOL ECO-AIRPORT IN OCTOBER
*GOV. CHATTO URGED BOHOLANOS TO BE INSPIRED BY HEROES WHO CONTRIBUTED TO FREEDOM
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*GIPAILAWOM SA STATE OF CALAMITY ANG BARANGAY POBLACION SA LUNGSOD SA TRINIDAD TUNGOD SA DENGUE OUTBREAK
*NANAWAGAN SI HOUSE DEPUTY SPEAKER ART YAP NGADTO SA MGA KABATAN-ONON NGA MAHIMONG BAYANI PINAAGI SA PAGBUHAT SA MGA BUTANG NGA MAKAHATAG OG KALINAW SA KATILINGBAN
*GILUNGKAB ANG BUHATAN NI NIA-7 REGIONAL MANAGER MODESTO MEMBREVE UG NAPALGAN SAB NGA PATAY ANG GWARDIYA
*NAGPAHIMANGNO ANG MGA OTORIDAD SA PUBLIKO NGA DILI MO-TUO SA SAYOP NGA IMPORMASYON NGA GIPAKATAP SA SOCIAL MEDIA NGA FACEBOOK KALABOT SA GIKABANIUG NGA DUNAY MANIGBASAY SA NAGKADAIYANG LUGAR SA BOHOL
*SUPORTADO SA MGA MAYOR SI SAP BONG GO NGA PADAGANON PAGKASENADOR SUNOD TUIG
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