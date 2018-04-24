TODAYS TOP NEWS TUESDAY APRIL 24, 2018
Apr 24th, 2018 by headlines
*COMELEC-BOHOL HELPLESS AGAINST ELECTION VIOLATIONS BY CANDIDATES WITHOUT PUBLIC’S COOPERATION
*GOVERNOR EDGAR CHATTO THE BEAUTY OF THE PROVINCE AND THE BOHOLANO HOSPITALITY WILL IMPRESS THE PRISAA DELEGATES
………
*DUL-AN 30 KA LIBO ANG MIDUSO OG COC SA BOHOL PARA SA BARANGAY UG SK ELECTIONS 2018
*NAKATULIS OG KAPITAN ANG GRUPO SA GIKABANIOG NGA HITMAN SA BUENAVISTA NGA SI EMEGDIO APARECE
*NAGRALLY ANG KAPIN KUN KUWANG 200 KA SAKOP SA SIMBAHANG KATOLIKO TUNGOD SA GIILOGAN NGA YUTA DIDTO SA ANDA
*MITAMBAG ANG KANHI PBA STAR KERBY RAYMUNDO NGADTO SA MGA ATLETA SA PRISAA NGA MAGKUGI SA MGA PANGANDOY
*NANGHAWOD ANG WESTERN VISAYAS SA UNANG PAG-ABLI SA PRISAA 2018
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics