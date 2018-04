*DIRECTOR OF MUSICAL PLAY ON ABU SAYYAF INFILTRATION APOLOGIZES FOR USE OF MUSLIM MISSIONARIES’ CLOTHING TO REPRESENT THE BANDITS WHO CAME

**CITY GOVERNMENT FINALLY REPAIRED THE FLOODED ROAD AT CORNER SIKATUNA ST. EXTENSION AND TAMBLOT ST.

………………….

*CRUISE SHIP NAGDALA OG KAPIN 400 KA MGA TURISTA GIKAN SA UROPA DINHI SA BOHOL

*50 MGA ARMY RESERVIST MITAPOS SA COLLAPSE STRUCTURE SEARCH AND RESCUE TRAINING COURSE

*PATAY ANG BACKRIDER OG MOTORSIKLO NGA WA NAGHELMET SA DIHANG NADASMAG SA POSTE SA BOHECO DIDTO SA CANDIJAY ANG GISAKYAN NGA MOTORSIKLO

*GIKLARO NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO NGA WA NAY ANGAY KABALAK-AN SA KAHIMTANG SA PANGLAWAS SA GOBERNADOR NGA KARON NAA SA ST. LUKE’S MEDICAL CENTER HUMAN MAKASINATI OG DILI REGULAR NGA PITIK SA KASINGKASING

*PADAYONG WA PANUMBALINGA SA TAGDUMALA SA OCEANJET ANG MANDO SA PPA NGA ILAKIP NA SA TICKET ANG BAYRONON SA TERMINAL FEE ARON DI NA MAGLINYA ANG MGA PASAHERO ARON MOBAYAD OG TERMINAL FEE

