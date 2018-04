*AN EX-US ARMY WHO FOUGHT IN IRAQ HAD TURNED INTO A ‘DRUG PUSHER’ AND, IN FACT, ESCAPES ARREST IN CANDIJAY BUY-BUST

*BOHOL HAS BECOME BETTER AFTER THE EARTHQUAKE, ACCORDING TO GOV. EDGAR CHATTO

*NATIGBASAN ANG USA KA CASUAL NGA KAWANI SA MUNISIPYO SA LUNGSOD SA DAGOHOY SA DIHANG MISULONG SA PANIMAY SA IYANG GIKALALIS

*ANIA SA BOHOL SI DOH SECRETARY FRANCISCO DOQUE ALANG SA UPAT KA DAGKONG KALIHOKAN

*GILARAW SA DILG NGA MAGBUTANG OG MGA BUHATAN ALANG SA BARANGAY AFFAIRS SA MATAG LUNGSOD NGA MAOY MODAWAT SA MGA REKLAMO BATOK SA MGA BADLUNGON NGA MGA BARANGAY OFFICIALS

*IPATAWAG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG DPWH UG MGA HINGTUNGDANG MGA CONTRACTOR ARON MOPASABOT NGANONG DUNA PAY MGA WA NANGAHUMAN NGA MGA TAYTAYAN

*MAGSUGOD NA ANG BAG-ONG LABAW SA DEP-ED-BOHOL SA IYANG KATUNGDANAN KARONG BIYERNES

