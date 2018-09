*SWS SURVEY SHOWS MORE BOHOLANOS NOW ARE OPTIMISTIC THAT THEY WILL HAVE BETTER LIFE

*AIRASIA INTENDS TO MAKE BOHOL ONE OF ITS MAJOR FLIGHT HUBS WITH THE UPCOMING OPENING OF THE NEW BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT

*MAGTIGOM UNYANG HAPON ANG MGA KADAGKUAN SA PROBINSIYA UG MGA REGIONAL DIRECTORS SA DOT, LTFRB UG LTO APIL ANG MGA TOURIST TRANSPORT OPERATORS ARON HISGUTAN ANG PROBLEMA SA TOURIST TRANSPORT SA BOHOL

*GIPATUMAN SUGOD NIADTONG MARTES SA BOHOL PROVINCIAL POLICE OFFICE ANG DISCIPLINE ZONE SA ISLA SA PANGLAO NGA KABAHIN SA OPLAN SITA SA KAPULISAN

*NASUTA SA COMMITTEE ON TOURISM SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA PANAGBANGI SA BUHATAN SA MAYOR UG SA SANGGUNIANG BAYAN SA LUNGSOD SA PANGLAO MAOY NAKAINGON SA WA GIHAPON MASULBAD SA MGA PROBLEMA SA DIVING UG KOLOROM

*PATAY ANG USA KA GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT UG ILIGAL NGA DROGA SA LUNGSOD SA INABANGA HUMAN GIPUSIL SA MAKADAGHAN NGA HIGAYON SA WALA MAILHING SUSPEK NGA RIDING IN TANDEM

*GIHATAGAN OG 30 KA ADLAW ANG PDEA, DILG UG UBANG SAKOP SA REGIONAL OVERSIGHT COMMITTEE ARON SUBAYON PAG-USAB ANG MGA BARANGAY DINHI SA BOHOL NGA DUNAY MGA NADAKPAN BISAN BAG-OHAY PALANG GI-DEKLARA NGA DRUG CLEARED

*GIDID-AN ANG MGA RESIDENTE NGA NANIMUYO SA PIPILA KA MGA BARANGAY SA LUNGSOD SA SEVILLA ILABI NA DAPLIN SA KASAPAAN SA PAGKALIGO UG BISAN PAGPANGISDA TUNGOD SA WALA PA MASAYRI NGA KLASE SA HUGAW NGA NASINATI SUKAD SA MILABAYNG ADLAW

