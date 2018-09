*BOHOL SEEN TO HAVE ZERO RESERVE IN POWER SUPPLY UNTIL TUESDAY NEXT WEEK

*3 MORE TOWNS JOIN ALBUR SANITARY LANDFILL CLUSTER, MAKING IT 18 AREAS- -17 TOWNS AND CITY OF TAGBILARAN IN ALL IN THE CLUSTER

*NADAKPAN DIDTO SA SUGBO ANG AMAHAN UG ANAK NGA NAG-ATUBANG OG KASONG SYNDICATED ESTAFA SA BOHOL

*HIMOON KARONG ADLAWA ANG BINUWAN NGA TIGUM SA PPOC UG PADAC DIIN HISGUTAN NA SAB ANG SEGURIDAD UG KALINAW SA BOHOL

*MAGHIUSA ANG MGA KAWANI SA PPA, COAST GUARD, MARINA, UG PHILIPPINE NAVY SA PAGPANANOM OG BAKHAW SA LIMA KA LUNGSOD SA BOHOL KARONG ADLAWA

