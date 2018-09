*BOHOL PROVINCE INKS SISTERHOOD AGREEMENT WITH SICHUAN OF CHINA FOR COOPERATION IN MUTUAL DEVELOPMENT AND A BOHOL INVESTMENT AND TOURISM PROMOTIONS OFFICE WILL BE ESTABLISHED BY A RGBC HOLDINGS CORP. IN SICHUAN

*BISU WILL REPAIR THE DTI’S BOHOL CACAO AND COFFEE PROCESSING CENTER AND LABORATORY SHARED SERVICE FACILITY LOCATED AT BISU BILAR

……………….

*PANGITAAN OG PAAGI SA COMMITTEE OF THE WHOLE SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA MAKAKOLEKTA OG BUHIS GIKAN SA PAGMINA SA BUKID SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ

*NAKUHAAN OG SIYAM KA PEKETE SA SHABU ANG USA KA PINIRISO SA BOHOL DISTRICT JAIL ATOL SA GREYHOUND INSPECTION KAGAHAPON

*SUBLING GI-KLARO NI PANGLAO MAYOR NILA MONTERO NGA GIBALE NA SA KORTE ANG MANDO SA OMBUDSMAN NGA NAGTAKTAK KANIYA SA KATUNGDANAN UG SUSPENSO NA LAMANG ANG SILOT NGA GIPAHAMTANG KANIYA BUSA MAKABALIK NA SIYA SA PAGKAMAYOR TUNGOD KAY NAHUMAN NAMAN ANG TULO KA BUWAN NGA PAGKASUSPENSO

*MIPASIDAAN SI MAYOR PEDRO FUERTES SA PANGLAO SA MGA KAWANI SA MUNISIPYO NGA DILI SUNDON ANG MANDO SA NATAKTAK NGA MAYOR NGA SI NILA MONTERO

*NASANGAD ANG USA KA BARKO DIDTO SA ISLA SA MOCABOC SA LUNGSOD SA TUBIGON KAGAHAPON SA KAADLAWN

*NANGANDAM LANG GIHAPON ANG PDRRMO BISAN LAYO RA SA BOHOL ANG BAGYO NGA MOSULOD SA PHILIPPINE AREA OF RESPONSIBILITY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics