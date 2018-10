*SO FAR, IT’S CABSEC EVASCO AGAINST DEPUTY SPEAKER ART YAP FOR GOVERNOR IN 2019 AFTER BOTH CAMPS ALREADY CONFIRMED THE PLANS

*BFAR-7 REGIONAL OFFICE OFFICIALLY MAKES FISH TIENDA AT THE AGRICULTURAL PROMOTION CENTER AS A REGULAR ACTIVITY EVERY FRIDAY AND SATURDAY

*ANOTHER NEWBORN BABY ABANDONED IN BARANGAY MARIVELES, DAUIS

…………

*GIBUKSAN NA SA SOUTHERN STAR BUS ANG BIYAHE SA ROTA NGA BOHOL-DUMAGUETE VIA MANDAUE CITY UG PABALIK

*MAGPAHIGAYON ANG LTFRB OG TULO KA ADLAW NGA REGIONAL MANAGEMENT CONFERENCE DINHI SA BOHOL

*GUSTO ANG LIGA NG MGA BARANGAY NGA BUTANGAN OG LIBRENG INTERNET CONNECTION ANG TANANG BARANGAY HALL SA BOHOL BISAN PA MAN NGA HALOS TANAN BARANGAY HALL KARON DUNA NAY KAUGALINGONG WIFI UG INTERNET CONNECTION

