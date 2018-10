*CAPITOL CLARIFIES DRUG TAG WHEREIN THE BOHOL RANKED NO. 1 IN THE REGION IN TERMS OF DRUG AFFECTED BARANGAYS NOT BECAUSE THE PROVINCE IS NUMBER 1 IN DRUGS TRADE BUT BECAUSE OF RELENTLESS ANTI-ILLEGAL DRUGS CAMPAIGN AND OPERATIONS ARE RELIGIOUSLY RECORDED

*PROVINCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICE PRESENTS THE PROVINCIAL GOVERNANCE REFORM ROADMAP WHICH INCLUDES SEVEN KEY REFORM AREAS FOR LOCAL ROAD MANAGEMENT AND PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

*HIMOON NA SAB KARONG ADLAWA ANG BINUWAN NGA TIGUM SA PROVINCIAL PEACE AND ORDER COUNCIL UG SA PROVINCIAL ANTI-DRUG ABUSE COUNCIL

*GITAKDANG MOPAHIGAYON OG CLOUDSEEDING DINHI SA BOHOL KARONG NOBYEMBRE 10, SUBAY SA GIKAIGUAN SA PAG-ASA, BFAR, OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST, UG NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION

*PABOR SI NFA PROVINCIAL MANAGER PENG EVASCO SA PLANO SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE NGA WAGTANGON NA ANG NAGKADAIYANG PANGALAN SA BUGAS NGA IPAMALIGYA SA KAMERKADUHAN

*GIIMBESTIGA SA NBI ANG PAGSIRA SA BUHATAN NI MAYOR PEDRO FUERTES PINAAGI SA MANDO SA MIBALIK NA NGA MAYOR NGA SI NILA MONTERO

*DUNAY 75 KA MGA BINILANGO SA BOHOL DISTRICT JAIL (BDJ) ANG GIKATAKDA NGA MOTAPOS SUNOD BUWAN SA ILANG GITUN-AN NGA MGA KURSO UBOS SA PROGRAMA SA TESDA

*GISUGDAN NA ANG PAGBANSAY SA MGA SECURITY GUARD DINHI SA BOHOL PINAAGI SA PHILIPPINE ASSOCIATION OF DETECTIVE AND PROTECTIVE AGENCY OPERATORS, INC. (PADPAO) – BOHOL CHAPTER

