TODAYS TOP NEWS THURSDAY OCTOBER 25, 2018
Oct 25th, 2018 by headlines
*CAPITOL CLARIFIES DRUG TAG WHEREIN THE BOHOL RANKED NO. 1 IN THE REGION IN TERMS OF DRUG AFFECTED BARANGAYS NOT BECAUSE THE PROVINCE IS NUMBER 1 IN DRUGS TRADE BUT BECAUSE OF RELENTLESS ANTI-ILLEGAL DRUGS CAMPAIGN AND OPERATIONS ARE RELIGIOUSLY RECORDED
*PROVINCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICE PRESENTS THE PROVINCIAL GOVERNANCE REFORM ROADMAP WHICH INCLUDES SEVEN KEY REFORM AREAS FOR LOCAL ROAD MANAGEMENT AND PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT
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*HIMOON NA SAB KARONG ADLAWA ANG BINUWAN NGA TIGUM SA PROVINCIAL PEACE AND ORDER COUNCIL UG SA PROVINCIAL ANTI-DRUG ABUSE COUNCIL
*GITAKDANG MOPAHIGAYON OG CLOUDSEEDING DINHI SA BOHOL KARONG NOBYEMBRE 10, SUBAY SA GIKAIGUAN SA PAG-ASA, BFAR, OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST, UG NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION
*PABOR SI NFA PROVINCIAL MANAGER PENG EVASCO SA PLANO SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE NGA WAGTANGON NA ANG NAGKADAIYANG PANGALAN SA BUGAS NGA IPAMALIGYA SA KAMERKADUHAN
*GIIMBESTIGA SA NBI ANG PAGSIRA SA BUHATAN NI MAYOR PEDRO FUERTES PINAAGI SA MANDO SA MIBALIK NA NGA MAYOR NGA SI NILA MONTERO
*DUNAY 75 KA MGA BINILANGO SA BOHOL DISTRICT JAIL (BDJ) ANG GIKATAKDA NGA MOTAPOS SUNOD BUWAN SA ILANG GITUN-AN NGA MGA KURSO UBOS SA PROGRAMA SA TESDA
*GISUGDAN NA ANG PAGBANSAY SA MGA SECURITY GUARD DINHI SA BOHOL PINAAGI SA PHILIPPINE ASSOCIATION OF DETECTIVE AND PROTECTIVE AGENCY OPERATORS, INC. (PADPAO) – BOHOL CHAPTER
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