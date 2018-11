*BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR’S CAMP CORRECTS REPORTS ALLEGING THAT HER HUSBAND, CANDIJAY MAYOR CHRISTOPHER TUTOR, OPERATES THE QUARRY SITE IN BARANGAY NAPO, ALICIA AND THAT MINING RIGHTS OVER THE AREA IS IN THE NAME OF CHUA

*IMPLEMENTATION OF TAGBILARAN CITY’S SMOKING ORDINANCE LIES LOW AFTER SHORT PERIOD OF SHOWING OFF, LIKE A NINGAS COGON

…………

*GISUGYOT SA DOH-7 NGA MODEKLARA OG DENGUE OUTBREAK ANG PANGAGAMHANAN SA DAUIS TUNGOD SA NAGKADAGHANG MGA NANGAMATAY GUMIKAN SA DENGUE

*MAKIG-TAGBO ANG MGA TINUGYANAN SA BUHATANG REHIYONAL SA DOH-7 SA MGA OPISYAL SA KASANIHAN DINHI SA BOHOL UG LOKAL NGA OPISYAL SA SYUDAD SA TAGBILARAN ARON MOHIMO’G MGA PAMAAGI UG AKSYON KALABOT SA NAGPADAYONG PAGSAKA SA MGA KASO SA DENGUE DINHI SA LALAWIGAN

*SUGDAN KARONG ADLAWA ANG 45 KA ORAS NGA CLOUDSEEDING OPERATIONS DINHI SA LALAWIGAN GUMIKAN SA KAKUWANG SA UWAN NGA GIKINAHANGLAN SA MGA UMAHAN

*NIADTO PANG UWAHING SEMANA SA OKTUBRE GIPASIRA ANG QUARRY SITE SA BARANGAY NAPO SA LUNGSOD SA ALICIA APAN KARON PA LANG NIGUWA ANG BALITA

*GILAHUGAY ANG MGA HEPE SA KAPULISAN SA LIMA KA LUNGSOD SA BOHOL

