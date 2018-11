*PRESIDENTIAL COMMUNICATIONS OPERATIONS OFFICE AWARDS PLAQUE OF RECOGNITION TO BOHOL FOR BEING THE FIRST IN THE VISAYAS TO PASS A FREEDOM OF INFORMATION ORDINANCE

*MASS TRANSPORT NOW AVAILABLE FROM TAGBILARAN TO PANGLAO AFTER THE OPENING OF THE NEW AIRPORT

*PATAY ANG MAGTIAYONG NEGOSYANTE HUMAN SA PAGPAMUSIL SA RIDING IN TANDEM KAGAHAPON DIDTO SA MAY CPG EAST AVENUE SA BARANGAY BOOL SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*UTINGKAYON SA MGA KONSEHAL SA TAGBILARAN ANG PAGPADAGAN SA CITY SQUARE

*GISUGYOT SA DPWH ANG PAG-USAB SA DRAINAGE SYSTEM ARON DILI NA BAHAON ANG CPG NORTH AVE. ATBANG SA BOHOL WISDOM SCHOOL KUNG MOUWAN

*NAGLUSAD ANG SOUTHERN STAR OG 8 KA BUS PARA SA BAG-ONG GISUBHAN NGA TUGPAHANAN SA PANGLAO

*APROBADO NA SA HUNTA PROBINSIYAL ANG 2.5 BILYONES KA PESOS NGA BUDGET SA KAPITOLYO ALANG SA 2019

*GILUSAD SA BUHATANG REHIYONAL SA LTO-7 ANG BOHOL MEGA LICENSING CENTER SA ALTURAS MALL

