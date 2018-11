*DENGUE CASES NOW OVER 2,600 WITH 40 DEATHS; THE LATEST PATIENT RUSHED TO GOV. CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL YESTERDAY MORNING WAS A 14-YEAR-OLD BOY FROM BARANGAY BOOY, TAGBILARAN CITY WHO IS NOW IN CRITICAL CONDITION

*INTERMENT OF FORMER CITY COUNCILOR, ATTY. PAULINO CLARIN, WILL BE ON FRIDAY MORNING

…………..

*GILAUMANG MAHIDANGAT DINHI SA BOHOL SILA SI DENR SEC. ROY CIMATU, TOURISM SEC. BERNADETTE ROMULO PUYAT, DILG SEC. EDUARDO AÑO UG SI NEDA SEC. ERNESTO PERNIA ATUL SA PAGBUKAS SA NEW BOHOL AIRPORT SA PANGLAO KARONG NOBYEMBRE 27

*NANGANDAM ANG KAPOLISAN SA BOHOL SA PAGSUBO SA TUGPAHANAN SA PANGLAO

*IPADAYON GIHAPON ANG CLOUDSEEDING OPERATION BISAN PA MAN SA MGA UWAN NGA DALA SA BAGYONG SAMUEL TUNGOD KAY WA MAN GIHAPON NAPUNO ANG LIMA KA DAGKONG DAM SA BOHOL

*ZERO CASUALTY DINHI SA BOHOL SA PIPILA LAMANG KA ORAS NGA MIBUNOK ANG KUSOG NGA UWAN KAGABII HANGTOD SA KADLAWN NGA DALA SA BAGYONG “SAMUEL”, SUMALA SA PDRRMC

*GIPATAWAG SA DPWH ANG MGA TAGDUMALA SA RICHLI CORPORATION UG GI-ABISUHAN NGA TARUNGON ANG ILANG TRABAHO ARON HUMAN SA MGA REKLAMO NGA NAKAHASOL SA PUBLIKO ANG ILANG PAGKAWT SA YUTA NGA LUBNGAN SA MGA TUBO SA TUBIG GIKAN SA CORTES PADUNG SA PANGLAO

*MITAHAN NA SA KAPULISAN KAGAHAPON ANG NAGMANEHO SA TOYOTA FX NGA NAKABANGGA OG TAWO DIDTO SA BARANGAY CANTAGAY, LUNGSOD SA JAGNA TALIWA SA PAGBUNOK SA UWAN NIADTONG MARTES; SAMTANG KUMPIRMADONG PATAY ANG NABANGGAAN NGA RESIDENTE SA BARANGAY BONBON, LOBOC

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics