*DOST ESPOUSES INVENTION OF GADGETS AND USE OF TECHNOLOGY IN PREVENTING SPREAD OF DENGUE INFECTION, DETECTION OF DENGUE FEVER AND TREATMENT OF SEVERE DENGUE INFECTION, ACCORDING TO DOST SECRETARY FORTUNATO DELA PEÑA

*DOST SECRETARY FORTUNATO DELA PEÑA SPENDS BIRTHDAY IN BOHOL IN TIME OF YESTERDAY’S OPENING OF THE THREE-DAY OBSERVANCE OF THE REGIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY WEEK, WHILE THE DIRECTOR FOR DOST-SCIENCE EDUCATION INSTITUTE SAYS BOHOL HAS 1,117 UNDERGRAD DOST SCHOLARS

…………

*GIPATUTOKAN KARON SA DPWH ANG PAGSUBAY SA MGA KANAL NGA BARADO UG MGA LIM-AW SA KADALANAN NGA POSIBLENG KAPANGITLOGAN SA MGA LAMOK

*HUMAN MABALITA ANG PAGTAMHANG SA PAGPATUMAN SA ANTI-SMOKING ORDINANCE, MANAKOP NA ANG TASK FORCE SA TAGBILARAN SA MGA MAKIT-ANG NANIGARILYO SA PANGPUBLIKONG MGA DAPIT

*PORMAL NA NGA MISIBOG SA KANDIDATURA ANG KANDIDATO PAGKABISE-MAYOR SA PUNDOK NI BOKAL BENJIE ARCAMO KINSA MAGPAPILI PAGKAMAYOR SA PANGLAO

*MAMAHIMO NANG MAGPADALA OG SPECIAL POWER OF ATTORNEY ANG TANANG OPERATOR NGA DILI PERSONAL NGA MAKAKUHA SA ILAHANG PANTAWID PASADA PROGRAMA CARDS GIKAN SA BUHATANG REHIYONAL SA LTFRB-7

*GIBUHIAN RA GIHAPON SA KAPULISAN SA PANGLAO ANG NOTADONG KAWATAN NGA NADAKPAN TUNGOD KAY WAY BIKTIMA NGA INTERESADONG MOPASAKA OG KASO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics