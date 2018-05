May 31st, 2018 by headlines

*DTI CONFIRMS THAT SUPERMARKETS IN TAGBILARAN CITY HAVE BEEN COMPLIANT WITH THE SUGGESTED RETAIL PRICES ON SCHOOL SUPPLIES

*PROVINCIAL ADMINISTRATOR ALFONSO DAMALERIO II RECEIVES THE QUALITY AWARD ON GOLD CATEGORY FOR TARSIER 117 WHICH IS THE PROVINCIAL GOVERNMENT’S QUICK RESPONSE TEAM

……………

*GIKULATA UG GIKAWATAN OG 50 MIL KA PESOS NGA SALAPI ANG USA KA CHINESE NGA SCUBA DIVING INSTRUCTOR DIDTO SA PANGLAO

*ANDAM ANG PROBINSIYA MGA MAGPAGAWAS OG REWARD MONEY ALANG SA PAGKASIKOP SA MGA MIPATAY KANG MAYOR SAMPOL TIROL

*GIPAMAHAYAG NI PROVINCIAL ELECTION SUPERVISOR ELISEO LABARIA NGA DUNAY 64 KA MGA OPISYAL SA SK NGA NAMELIGRONG MA-DISQUALIFY

