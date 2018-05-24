TODAYS TOP NEWS THURSDAY MAY 24, 2018
May 24th, 2018 by headlines
*DPWH-7 REGIONAL DIRECTOR ADOR CANLAS EXPLAINES ROAD REBLOCKING TO ADDRESS CONCERNS THAT ROADS ARE BEING REPAIRED EVEN WHEN NO DEFECT NOTICED AT FIRST GLANCE
*GOVERNOR EDGAR CHATTO PERSONALLY CONGRATULATES BOHOLANO HERO IN LAS VEGAS MASSACRE
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*GIBUTYAG SA COMELEC NGA DUNAY MGA BARANGAY NGA WAY MIDAUG O KAHA WAY MIKANDIDATO ALANG SA MGA POSISYON SA SK
*GITINGUHA NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA MAHIMONG DAKONG PRODYUSER SA GATAS ANG BOHOL
*ANDAM NA ANG MGA TUNGHAAN SA PAGBUKAS SA KLASE
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